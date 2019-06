Wandeling naar Duits casino gaat mis: Nederlander (51) spietst zichzelf op punthek

Ludieke verkeers­bor­den tegen ‘pijn’ verkeers­hin­der in Enschede

11:57 ENSCHEDE - Voor weggebruikers in het centrum van Enschede is het de komende tijd even afzien. Op meerdere plekken in de stad wordt aan de weg gewerkt en dat betekent omrijden, andere routes kiezen en vaak langer onderweg. Om die ‘pijn’ wat te verzachten, heeft de gemeente een aantal ludieke verkeersborden geplaatst in het centrum.