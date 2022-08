Wandelingen over voormalige vliegbasis in trek: ‘Het terrein met een groot hek er omheen heeft iets geheimzinnigs’

„Er is veel onbekend, dat maakt het voor onze vrijwilligers alleen maar leuker. Wat bijvoorbeeld ook interessant is, is dat de vliegtuigshelters pas in de jaren zeventig gebouwd zijn. Bij de zesdaagse oorlog in Israël in 1967 bombardeerde Egypte ongeveer met een druk op de bomknop een hele rij vliegtuigen in Israël. Het was toen gebruikelijk dat de vliegtuigen in een rij buiten stonden. Pas daarna zijn hier de vliegtuigshelters gebouwd.”