Wanneer ex-gedetineerden onaangekondigd je nieuwe buren worden

Eens een Tukker... Bart uit Enschede woont nu aan de Donau, mist FC Twente en wil weer de rivier op

Bart Roelofs (57) verliet Enschede in 1985, werd daarna reisgids in de VS en belandde in Duitsland in de wereld van de riviercruises. Hij zit nu bij Jahn Regensburg op de tribune in plaats van bij FC Twente.

14 november