Wanneer houdt hondenweer op? Twentse weerman heeft goed nieuws: ‘Ik handel met voorkennis’

MET VIDEO Hammarby-held Kennedy Bakircio­glü heeft ‘zijn’ FC Twente voor altijd in z’n hart gesloten

Hij is één donderdagavond misschien wel de enige FC Twente-fan in de Stockholmse Tele2 Arena en zonder twijfel de meest bijzondere: Kennedy Bakircioglü. Held van Hammarby IF, maar groot geworden bij de Enschedese club. „Ik heb FC Twente in mijn hart gesloten.”