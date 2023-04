Wanneer komt er een einde aan de vloek van Vlap bij FC Twente? ‘Niemand hoeft medelijden met hem te hebben’

Borne laat windener­gie links liggen en stapt per direct uit overleg met Hengelo en Hof van Twente

Geen regels wat betreft afstand of hoogte. Geen zoektocht naar mogelijk geschikte locaties. Evenmin nog gesprekken met de gemeenten Hengelo en Hof van Twente. Borne doet voorlopig helemaal niks op het gebied van windenergie en legt de regie volledig in handen van de provincie Overijssel. „Dit is democratie.”