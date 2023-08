Wat een week voor FC Twente: van anti-climax naar totale extase

Twen­te-supporters aangeval­len in Stockholm, twee gewonden: ‘Blijf in je hotel’

Twee FC Twente-aanhangers zijn woensdagmiddag in Stockholm gewond geraakt bij een aanval door een groep mannen op straat. Nederlandse fans die in de Zweedse hoofdstad zijn waarschuwen elkaar om in hotels te blijven. ‘Kijk uit, ze pakken wat ze pakken kunnen!’