Wat helpt tegen long covid? Deze Enschedese arts is zelf patiënte en verzamelt alle informatie

Nachtbra­kers Rieks en Marcel willen nachtclub in ING-bank: ‘Dit is wat Enschede nodig heeft’

Enschede heeft geen nachtclub meer en dat is een gemis voor de stad. Dat vindt een groep Enschedeërs. Ze willen een nieuwe nachtclub voor de underground beginnen in de ING-bank als die leegkomt. Maar dan is wel de hulp van de gemeente nodig.