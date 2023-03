Wat willen Ajax en FC Twente met Salah Eddine, de uitblinker tegen AZ? ‘Of ik in Enschede blijf? Je moet niets uitsluiten’

Made in Hengelo Bryan bouwt luxe zwembaden in Oost-Nederland: ‘Ik blijf me verbazen hoeveel geld mensen hiervoor over hebben’

Vergeet opblaaszwembadjes of opzetbaden, bij La Casa TopSun doen ze alleen aan het serieuze werk: luxe zwembaden met inlooptrap, ingegraven in de tuin. „Ik blijf me verbazen hoeveel geld mensen hiervoor over hebben.”