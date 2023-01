Waterpolo: malaise bij mannen Ravijn duurt voort, BZC wint nu wel van Den Haag

Routinier Wout Brama realis­tisch: ‘FC Twente behoort structu­reel nog niet tot de top’

ENSCHEDE - Het was altijd de top 3, het werd de top 4 en sinds afgelopen weekend heeft iedereen het over een top 5. Ajax-FC Twente wordt zaterdag het eerste meetmoment voor de Enschedëers, maar routinier Wout Brama trapt op de rem. „We zitten nog zo vroeg in het seizoen.”

13 januari