Waterpolo: mannen Ravijn in laatste periode onderuit tegen De Zaan, OZ&PC in halve finales bekertoernooi

met video Gaat pupillen­voet­bal in Twente op de schop? Enquête Enschede naar vrijdag of zondag als speeldag

Pupillen tot 12 jaar van voetbalclubs in Enschede gaan hun wedstrijden mogelijk spelen op vrijdagavond of zondag. Een onderzoek onder ouders en verenigingen moet uitwijzen of er steun is voor het idee om afscheid te nemen van de propvolle zaterdag als speeldag. „Een wedstrijdje op zondag, waarom niet?”, reageert een ouder begripvol. Maar het wordt wel een puzzel.

10 februari