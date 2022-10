‘We waren buren’, ‘Nachbarschafterfahrungen’ en ‘Dänn Europastiärn’ winnende gedichten poëziewedstrijd ‘Noaberschap’

ENSCHEDE - ‘We waren buren’ van Stevine Groenen, ‘Nachbarschaftserfahrungen’ van Antje Köller en ‘Dänn Europastiärn’ van Georg Frieler zijn vandaag uitgeroepen tot prijswinnende gedichten van de internationele poëziewedstrijd rond het thema ‘Noaberschap. De wedstrijd was een initiatief van stadsdichter DIck Schlüter en de gemeente Enschede voor Die Tolle Woche.

In totaal kregen negen dichters uit de hele Euregio een prijs, voor hun inzendingen in het Nederlands, Duits en Nedersaksisch. Met de poëziewedstrijd wil de gemeente meer aandacht vragen voor onze ‘grenzeloze cultuur’: de streektaal en het Noaberschap die ons over grenzen heen verbinden.

Stadsdichter Dick Schlüter: „Noaberschap is een term die niet alleen past binnen Twente, maar ook als het gaat om de relatie met onze goeie buren over de grens. Hoe mooi is het om met deze wedstrijd Nederlandse en Duitse dichters uit de Euregio bij elkaar te brengen. En hen uit te dagen om erover na te denken wat Noaberschap en onze Euregio voor hen betekenen.”

Behalve Schlüter zelf als stadsdichter van Enschede zaten in de jury publicist/uitgever/coördinator Taalbank van Oudheidkamer Twente Goaitsen van der Vliet, streektaalschrijver Gerrit Klaassen en Peter Jansen, docent Nederlands en vertaler Spaans, Italiaans en Duits.

De eerste prijs per categorie is een bedrag van 150 euro, de tweede prijs 100 euro en de derde prijs 75 euro. Daarnaast krijgen de prijswinnaars een pakket dichtbundels ter waarde van 50 euro. In totaal wonnen negen deelnemers een prijs; er waren 61 gedichten ingezonden.

Nederlandstalig: 1. We waren buren door Stevine Groenen; 2. Grensland door Vera Berkvens; 3.Dichterbij door Sanne van Megen. Duitstalig: 1. Nachbarschafterfahrungen door Antje Köller; 2. Die und du door Gebhard Goller; 3. Fremdsprache door Karin Bogaarts. Streektaal: 1. Dänn Europastiärn/Dänn Driland-Stehen door Georg Frieler; 2. De Naobers van alleer door Alie van der Veer; 3. Kibbelstadduet door Bennie Sieverink.