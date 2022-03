Weer is het raak op beruchte kruising Roomweg in Enschede: fietsster gewond naar ziekenhuis

VIDEO Vrouw opgepakt na veroorza­ken van vier branden in binnenstad van Enschede

ENSCHEDE - Een vrouw is in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt aan het Stationsplein in Enschede, na een reeks van brandstichtingen in het centrum van de stad. De vrouw veroorzaakte vier kleine brandjes in de binnenstad, waarna de politie haar via camerabeelden kon opsporen en in de kraag vatten.

8:34