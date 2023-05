Welke Enschedese fotograaf heeft de mooiste bruidsfoto?

Geen laptop meer cadeau voor Twentse bouwleer­lin­gen maar ‘keiharde cash’

Geen laptop meer voor de bouwers van morgen, maar keiharde cash. Dat is een van de wijzigingen bij B-Oost. Dat is de samenwerking tussen bouw- en infrabedrijven en het ROC van Twente. Ze doen er alles aan om leerlingen in de bouwsector bij de les te houden. En hebben daar onder meer geld voor over.