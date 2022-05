Wereldkampioene Ironman Marlene de Boer wil naar volgende WK in Hawaii: ‘Lijkt me gaaf om mijn titel te kunnen verdedigen’

ENSCHEDE - Bij het WK Ironman de snelste zijn in je eigen leeftijdscategorie en de snelste overall is zeker niet voor iedereen weggelegd. Marlene de Boer lukte het onlangs in de Verenigde Staten. Ze woont nu in Amsterdam en hoopt met haar Enschedese ouders op het WK in Hawaii weer van de partij te zijn.

De snelste in je leeftijdsgroep (30-34) en de snelste overall. Had je dat verwacht?

„Ik hoopte het en wist ook dat ik op een goede dag mee kon doen om de winst. Het is altijd afwachten en het gaat om een lange inspanning, dus er kan van alles gebeuren. Ik heb er wel lang op moeten wachten, door corona. Via een Ironman in Finland in 2021 heb ik me gekwalificeerd. Het WK is toen nog uitgesteld tot februari dit jaar en uiteindelijk tot mei. Dat ik de beste vrouwelijke amateur van de wereld ben is wel een hele eer.”

Zit er niet meer in dan alleen amateursport?

„Daar heb ik weleens over nagedacht. In 2019 ben ik begonnen, maar door corona heb ik weinig kunnen doen. Ik heb me weleens afgevraagd wat er anders gebeurd was. Nu wil ik vooral mijn titel verdedigen en daarna kijk ik wel wat ik verder doe.”

Moet je veel opofferen om op dit niveau te kunnen presteren?

„Ja, ik heb een drukke week. Ik werk vier dagen en daarnaast train ik meestal 20 uur in de week. Het is een behoorlijke uitdaging. De afgelopen tijd stond in het teken van het WK en dan moet je op andere vlakken dingen laten schieten. Het is het door dit resultaat wel waard.”

Hoe belangrijk zijn jouw ouders voor jou?

„Mijn ouders zijn heel belangrijk. Ze hebben me gesteund vanaf het eerste moment en ze reizen als supporters mee naar alle races, zo ook naar het WK. We hebben nu een heel goede routine voor de voorbereiding op een race. Het is belangrijk om mensen om je heen te hebben die je ondersteunen en zonder mijn ouders had ik dit zeker niet gekund.”

In oktober is er een WK op Hawaii. Ben je dan weer van de partij?

„Ik heb me gekwalificeerd, dus ik mag meedoen. Het kost wel enorm veel geld, namelijk zo’n 15.000 euro. Ik ben nu aan het kijken of ik die financiën rond kan krijgen, want het lijkt me heel gaaf om mijn titel te kunnen verdedigen. Daarvoor ben ik nu nog op zoek naar een aantal sponsoren, want de vorige reis heeft natuurlijk ook al het nodige gekost.”

Een Ironman is een triatlonwedstrijd. Deelnemers zwemmen 3,8 kilometer, fietsen 180 kilometer en lopen een marathon.