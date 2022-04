Werk aan spoor verloopt voorspoedig; maandag weer treinen tussen Almelo en Enschede

De één na de andere bedrijfs­bus wordt leegge­roofd in Enschede: ‘Zorg voor een alarm of bewegings­mel­der’

ENSCHEDE - In de afgelopen drie jaar werd er geen enkele bedrijfswagen van Boll Dakmanagement leeggeroofd, maar daar kwam de afgelopen twee weken verandering in. Dieven sloegen in een korte periode liefst vier keer toe bij busjes van het dakdekkersbedrijf. „Dit is voor ons echt uitzonderlijk.”

26 april