Werknemer bewaarde sauna en contant geld voor eigenaar Zorg en Research uit Enschede, nu is hij op staande voet ontslagen

„U heeft geen geen gewone werknemer-werkgever relatie met elkaar. Het is een bizarre situatie”, vat de kantonrechter in Enschede samen. De relatie tussen de 52-jarige werknemer en het ondernemersechtpaar Jozef en Kim Cohen was in het begin goed. Maar toen het stel hun ontmantelde sauna ontdekte in zijn garagebox deden ze aangifte van diefstal en ontsloegen hem op staande voet. De man voelde zich gebruikt en stapte naar de kantonrechter.