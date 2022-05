Werkstraf na huiselijk geweld in Enschede: ‘Maar ik leef voor mijn kinderen’

Vier gewonden na ongeluk met twee auto’s bij oprit N18 in Enschede, weg tijdelijk dicht

ENSCHEDE - Bij een ongeluk op de oprit van de N18 bij Enschede zijn dinsdagavond meerdere gewonden gevallen. Door nog onbekende oorzaak kwamen twee auto’s met elkaar in botsing. De schade is groot, de kruising van de oprit met de Afinkstraat is als gevolg tijdelijk afgesloten.

