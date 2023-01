Wie bracht Marja Nijholt uit Enschede om het leven? ‘Willen De Nieuwjaarsmoord samen met getuigen oplossen’

Spoedarts Sanneke blikt terug op extreme nieuwjaars­nacht in Twente: ‘Moet dit nou?’

ENSCHEDE - Vuurwerk mocht weer, en dat hebben ze in het ziekenhuis in Enschede gemerkt. 22 slachtoffers, 12 jonger dan 18 jaar. Afgerukte vingers, toekomstdromen verknald. Sanneke van den Brink, arts spoedeisende hulp van het MST, over een extreme nacht, waarin iedereen op de eerste hulp continu keihard nodig was. „Je ziet zulke ernstige letsels dat je denkt: moet dit nou?”

6 januari