Wielerspel 2023: Spanning stijgt tot ongekende hoogte, dagsucces voor Kevin Lansink

Accu van Bastiaan en Jeroen uit Hengelo is gewild: 'In de camperwe­reld is dit echt een baanbre­kend item’

Van een Belg kijken ze niet meer op, maar laatst kwam er zelfs een camper uit Spanje aanrijden om speciaal in Hengelo een lithiumaccu te laten plaatsen. De diensten van Caravan-Camper Comfort zijn in trek in camperland.