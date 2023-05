Wielrenner gewond bij aanrijding in Enschede

column In Hengelo sneuvelen ambities sneller dan ze bedacht worden

Je hebt een terras op een prachtige locatie, laten we zeggen het Prins Bernhardplantsoen. Op zonovergoten dagen zit je daar heerlijk. Maar als het regent, of het is koud, moet je vluchten. Logisch dat de exploitant de gemeente vroeg of er mogelijkheden waren een verblijf te bouwen waar hij gasten ook op mindere dagen zou kunnen ontvangen.