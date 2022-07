Wijngaard op een berg(je), in het bos en oever van de Nederrijn

Maria Karg geeft slavernij­ver­le­den in Overijssel een gezicht: ‘Mijn opa is voor 300 gulden vrijge­kocht, dat zal ik nooit vergeten’

ENSCHEDE - Maria Karg werd geboren in Paramaribo, maar woont nu op een eenzame boerderij op het platteland van Overijssel. Wat ze meenam, was haar verleden. Haar opa werd nog als slaaf geboren. Vanaf september trekt ze langs de scholen in de provincie om haar verhaal te vertellen. „Het slavernijverleden is van ons allemaal.”

