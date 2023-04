Windmolens in Buurse? ‘Er liggen kansen, maar het is nog lang geen zekerheid’

Speciale kleedruim­te voor bezoekers MIAUW Queernight in Metropool: ‘Niet iedereen voelt zich veilig genoeg om als zichzelf over straat te gaan’

Bezoekers van de MIAUW Queernight in het Metropool kunnen zich vanaf nu in een speciale kleedruimte op locatie omkleden voor het feest. „Enschede is best open-minded, maar soms is de angst te groot om in vol ornaat over straat te gaan”, zegt Raymon Haveman van MIAUW.