Winkelnieuws: bekende herenmodeketen in Enschede houdt leegverkoop

Politie grijpt in na vondst wapens onder voetbal­fans: preventief fouilleren in hele gemeente Enschede

Het is woensdagavond een tijd onrustig geweest in het centrum van Enschede in aanloop naar de Europese confrontatie tussen FC Twente en Hammarby. Verschillende groepen supporters rondom het centrum zijn staande gehouden. Een enorme politiemacht wist verdere escalatie te voorkomen. „We hebben de hele tijd controle gehad.”