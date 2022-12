Wonen en werken in community bij Performance Factory voor ruim 200 ondernemende talenten

met video Eten en borrelen bij min 6 op 70 meter hoogte in kleurrijk Smakenrad in Enschede, wij gingen alvast mee

ENSCHEDE - Het kan weer: eten of borrelen op niveau met Enschede aan je voeten. Vanaf dinsdag in een gloednieuw in Neede gebouwd reuzenrad. Eén advies voor wie komt ontbijten, lunchen en dineren met een goed glas in het Smakenrad in het Volkspark: luchtige kleding is niet aan te raden. „Ik zou wel iets warms aantrekken.”

