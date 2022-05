Woningen op mogelijk laatste stuk braakliggende grond in Enschede dat nog herinnert aan vuurwerkramp

Nieuwe Weme groeide uit tot een supermarktketen die vooral in het noorden sterk vertegenwoordigd was en 38 filialen had in Overijssel, Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. De allereerste vestiging van Nieuwe Weme in Enschede ging bij de vuurwerkramp in 2000 in vlammen op.