Woonark bijna naar kanaalbodem, bankroet Dock 25 Enschede dreunt na

Twentse universi­teit is nauw verbonden met Shell en dat vindt niet iedere docent acceptabel

ENSCHEDE Studenten van de Universiteit Twente lopen stage bij Shell en doen er onderzoek. In tal van studies komen de universiteit en Shell elkaar tegen. Zo werken er twee deeltijdhoogleraren bij het bedrijf. Volgens milieuactivist en universitair docent Guus Dix is de band té warm en té structureel en moet die worden doorgesneden. Volgens het bestuur is het echter een normale relatie.

11:45