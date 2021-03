Wordt dit de grootste zomerhit van dit jaar?

Schalt op de Zuid Europese stranden en in de clubs de komende zomer de muziek van East & Young door de speakers? Het zou zomaar kunnen, want vrijdag maken de Enschedeërs een glorieuze rentree met de zomerse single ‘Wasting Time’. Daarvoor zochten Marc van Oosterbaan en Frank Kuiper de samenwerking met de Amerikaanse singer/songwriter Wilder.

Na een gedwongen pauze van anderhalf jaar is East & Young terug in de schijnwerpers. Marc van Oosterbaan is maar wat blij dat hij weer dat kan doen waar hij heel veel plezier uithaalt, muziek maken. „Door persoonlijke omstandigheden en wat wisselingen in het management hebben we een muziek maken even op een laag pitje gezet, maar nu gaan we weer vol gas vooruit”, zegt Van Oosterbaan.

Het duo, bestaande uit Van Oosterbaan en Frank Kuiper, verwierf bekendheid in het gouden tijdperk van de elektronische dansmuziek. Hun reis begon toen Calvin Harris in 2012 de Coda EP van het duo tekende bij zijn Fly Eye-label. Na meer dan 300 shows wereldwijd te hebben gespeeld, waaronder de meest prominente festivals, en muziek uit te brengen via grote platenlabels zoals Spinnin ‘, Atlantic, Ultra, Defected en Universal hebben East & Young zichzelf als een van de snelst opkomende duo’s gemanifesteerd. Maar daarna werd het dus even stil aan het front.

Zomerse klanken

‘Wasting Time’ komt op het perfecte moment, want de zomer staat voor de deur, en het is de perfecte track voor roadtrips, feesten en je dagelijkse soundtrack. De release zal op 2 april beschikbaar zijn op alle digitale streamingplatforms. „Dat is het voordeel van ons nieuwe management. Zij hebben de ingangen, de connecties met de streamingdiensten en de radio. Dat de eerste single uitkomt op mijn verjaardag is een leuke bijkomstigheid.”

En dat terwijl Van Oosterbaan zijn doorbraak al ruim 5 jaar geleden beleefde. Want in de zomer van 2016 kwam een droom uit. Hun nummer klonk namelijk onder de internationale Netflix-productie XOXO. De titelsong van de productie verscheen eerder dan de film al online. Het nummer Make me Feel van Galantis en East & Young scoorde direct gigantisch. De track is meer dan 20 miljoen (1) keer gestreamd op Spotify.

Freshtival

„Daar zijn we uiteraard heel trots op en het is ook iet gek dat we staan te popelen om met nieuwe muziek te komen. In deze branche moet je zorgen dat je elke 4 a 5 weken met iets nieuws komt en dat ligt nu voor ons”, zegt Van Oosterbaan. Begin augustus hoopt hij weer op het podium te staan tijdens Freshtival, waar hij boeker van is via Absolutely Fresh. „Maar eerlijk gezegd hoop ik dat dat natuurlijk al eerder kan.”