Wrang: net nadat Ons Huis brandwerende maatregelen aanbrengt, overlijdt er iemand bij brand in ’t Achtervoort

File in Hengelose parkeerga­ra­ge na voorstel­ling Pieter Derks: cabaretier staat zelf ook in de rij

Bezoekers die woensdag een voorstelling in Schouwburg Hengelo bezochten, kwamen in een flinke file in parkeergarage De Beurs. Ook cabaretier Pieter Derks stond in de rij. Oorzaak: waarschijnlijk defecte scanners.