Xayenne (12) vermist, politie maakt zich zorgen om haar gezondheid en vermoedt dat ze in Enschede is

MET VIDEO Honderden meters bloedspoor na steekinci­dent in Enschedese wijk; buurt schiet slachtof­fer te hulp

ENSCHEDE - Een man is vannacht gewond geraakt bij een steekincident in Enschede. Hij liep daarbij een slagaderlijke bloeding op. Over honderden meters ligt er in de Enschedese wijk Hogeland een bloedspoor.

8 juli