Yaniek (13) mag niet meer voetballen want Victoria’28 heeft het elftal geschrapt: niemand wil het trainen of begeleiden

Fractie­voor­zit­ter VVD Overijssel stopt na aankondi­ging vertrek Van Haaf

OLDENZAAL/ZWOLLE – Gedeputeerde Monique van Haaf keert na de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar niet terug. Zij kondigde zaterdag in de Algemene Ledenvergadering van de VVD Overijssel haar afscheid aan. Ook fractievoorzitter Lex Schukking stopt. Erwin Hoogland, nu nog Statenlid in Zuid-Holland, is in maart lijsttrekker.

11 oktober