Zelfs als Jordi Lever al juicht, blijkt de bal toch weer niet te zitten bij improductief De Tubanters

Niks roestige stemmen: loepzuiver zingen vijftigers en zestigers van kinderkoor De Wesseltjes liedjes van toen

Ze zongen als prille tieners met Rob de Nijs en Willeke Alberti. Optredens die de leden van kinderkoor De Wesseltjes uit de Wesselerbrink destijds landelijke faam bezorgden. Later dit jaar moet die roem van toen weer klinken: het koor treedt dan bij wijze van reünie op bij twee festiviteiten in de zuidwijk van Enschede. Zaterdag was de eerste repetitie. „De sfeer zat er meteen in.”