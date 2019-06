Zes mensen aangehouden voor mishandeling vluchtelingen in Enschede

VIDEO Ouderen doen auditie in Enschede voor rol in Vak Oud: ‘Hè, nu ben ik het weer kwijt’

10:13 ENSCHEDE - Sommigen zijn na hun pensioen aan een nieuwe carrière begonnen, anderen hebben nog nooit op het toneel gestaan. De ouderen die auditie doen voor een rol in de nieuwe Scoren in de wijk-productie hebben dit gemeen: ze willen dolgraag een rol in ‘Vak Oud’.