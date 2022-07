Zes verdachten forse cocaïnelijn tussen Curaçao en Twente blijven drie maanden langer in voorarrest

Buitenbad Aquadrome in Enschede hele zomer dicht, gemeente­raad in verweer: ‘Dit kan toch niet waar zijn?’

ENSCHEDE - Goede weersvoorspellingen of niet; als het aan exploitant Sportaal ligt, blijft het buitenbad van zwembad Aquadrome in Enschede de hele zomer gesloten. De reden? De hoge gasprijzen en een ernstig personeelstekort. Het zorgt voor verontwaardigde reacties. En een gemeenteraad die oproept te onderzoeken of het bad tóch open kan.

12 juli