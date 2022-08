Zichtbaar minder water in Twentse zwemplassen: ‘Vorige keer had ik hier nog natte voeten’

ENSCHEDE - De gevolgen van de droogte en lage grondwaterstand beginnen zichtbaar te worden in Twentse zwemplassen. Hoewel de kwaliteit overal goed is, staat er bij meerdere locaties geen water meer in het ondiepe deel. Daar kleven gevaren aan, zegt adviseur waterkwaliteit Alberta Groteboer. „Achter de drijflijn loopt het talud steiler naar beneden.”