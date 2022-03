Ziekenhuis MST gaat weer op zaterdag opereren

Verkeers­psy­cho­loog niet verbaasd nadat Twents gezin naast A1 werd beschoten: ‘Drukte op weg leidt tot meer agressie’

ENSCHEDE - Een verkeersruzie op de A1 bij Deventer waarbij een Enschedeër naast de snelweg werd beschoten. Het moet niet gekker worden. Maar verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen verbaast het niet, want de agressie in het verkeer neemt toe. Hoe komt dat? En wat moet je doen? In elk geval niet je middelvinger opsteken. „Want dat is olie op het vuur gooien”, aldus Tertoolen.

18 maart