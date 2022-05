Ziekenhuis MST in Enschede heeft ergste van wachtlijsten weggewerkt; druk blijft hoog

Overal in het land loopt bij patiënten de frustratie hoog op, want de wachtlijsten in de ziekenhuizen blijven lang. Zo’n 100.000 mensen wachten op hun operatie, meldde het AD vrijdag. Overal? Nee, niet bij het MST in Enschede. „Het grootste deel van de inhaalzorg is klaar, maar de hoge druk blijft”, vertelt woordvoerder Ida Gerda Emmens.