Ziekenhuiszorg in Thuyskamer om de hoek: ‘Dit kan ook in Twente doorbraak worden’

Column Thijs Kemperink: ‘Wat als het een prank is, opa? Dat Rutte heel Nederland voor de gek houdt en helemaal niet stopt?’

Afgelopen weekend waren we met de familie Kemperink een lang weekend weg in Winterberg. Lekker wandelen, rodelen en goed eten en drinken. We hebben veel gelachen en ook werd er volop geprankt. Voor wie niet weet wat dit is: een prank (spreek uit op z’n Engels: prenk) is een 1 aprilgrap, maar dan niet op 1 april. Het is elkaar voor de gek houden.