Ziekte velt theatervoorstellingen Hanna van Hendrik, 3000 bezoekers teleurgesteld

Een van die bezoekers is het echtpaar Jalink uit Winschoten. Zij zijn verknocht aan ‘het prachtige Twente’, zegt Robert Jalink. Ze waren speciaal naar Twente gekomen om het theaterspektakel over het boerenleven in Twente in de jaren 70 te zien.



„We zijn grote fans van de tv-serie Van Jonge Leu en Oale Groond en hebben ook De Beentjes van Sint Hildegard met Herman Finkers gezien. We verheugden ons echt op deze voorstelling”, zegt Robert Jalink.

‘Op de site stond niets’

Tot dinsdag het mailtje kwam. Door ziekte ging een dikke streep door hun voorstelling van donderdag. Dat bevreemdde Jalink. „Op de site stond niets, de telefoonservice nam niet op en ook in de media las ik niets. Ik dacht, als een van de hoofdrolspelers ziek is dan gaat het woensdag toch ook niet door?”

Vreselijk voor onze gasten

Klopt. Joris Lusink bevestigt namens Hanna van Hendrik dat ook de voorstellingen van woensdag en vrijdag in het water zijn gevallen. „Het is vreselijk voor onze gasten. Onze eerste zorg ging naar hen uit. Zij hebben plannen gemaakt om naar de voorstelling te komen. We wilden hen zo snel mogelijk informeren om te voorkomen dat mensen hier voor een dichte deur komen te staan.”

Lusink legt uit dat dit kan gebeuren bij live-entertainment, acteurs kunnen ziek worden en dan moet de organisatie snel in actie komen. Daarom zijn er mails en sms’jes verstuurd via de ticketorganisatie. Daarin lazen bezoekers alleen over hun eigen voorstelling, niet over de afgelaste shows op 3, 4 en 5 augustus.

De voorstelling was en is populair. Bij elke voorstelling zijn de 1000 stoeltjes in Hangar 11 bezet. In de zomer van 2019 trok Hanna van Hendrik zo’n 49.000 liefhebbers. Deze zomer verwacht de organisatie rond de 50.000 personen.

Extra voorstellingen

De theaterproductie meldde het dinsdag op hun facebookpagina en paste in de loop van woensdag hun website aan. Drie zwarte blokken met ‘afgelast’ staan inmiddels bovenaan bij de speeldata. Lusink meldt dat er daarnaast drie nieuwe data in september zijn toegevoegd. Extra voorstellingen waaruit de gedupeerde bezoekers kunnen kiezen. Zij krijgen een voucher.

Of die pleister groot genoeg is voor de ‘wond’ moet blijken. Het echtpaar Jalink rijdt vrijdag weer richting het noorden en moet nog kijken ‘hoe ze er een mouw aan passen’. In de reacties op Facebook vertelt een boerin uit Noord-Holland dat ze voor ‘Hanna’ naar Twente afreist omdat ze nu iemand hebben om voor de koeien te zorgen.

Zaterdag verder

Welke acteur er geveld is door ziekte maakt de organisatie niet bekend. „We geven daar niets over prijs. We gaan er vanuit dat we zaterdag weer kunnen optreden.”