Zit er soms een draadje los bij de veegmachines in Enschede?

Energie­coach Jan komt in Enschede gratis bij je thuis: ‘Je moet júíst goed ventileren!’

ENSCHEDE - „Die convectorput in uw woning? Energievreter. Niet meer van deze tijd.” Het oordeel is hard maar eerlijk. Het is wat je van een onafhankelijke energiecoach mag verwachten. Jan Kock (69) uit Geesteren is zo’n energiecoach, ofwel bespaarcoach. Gepokt en gemazeld in de techniek (bij Geas, IJsselmij en Nuon/Vattenfall), doet hij vrijwilligerswerk dat op zijn lijf is geschreven.

7 november