Zo denkt Enschede over afzwaaiende wethouder Jurgen van Houdt: ‘Humoristich en respectvol, een man van zijn woord’

Hoevenaren spreken zich uit over de toekomst: heel tevreden, maar liever geen windmolens

De enquête ‘Hoeve naar 2030’ – ofwel ‘waar willen we naartoe’ - werd ingevuld door 344 16-plussers. Die zijn inmiddels minstens 19, want de uitkomsten zouden al in 2020 worden gepresenteerd in een grote bijeenkomst. Corona maakte van uitstel uiteindelijk afstel. Daarom kreeg onlangs heel St. Isidorushoeve de resultaten in de bus.