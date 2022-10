Zo fiets je straks in één streep van station Enschede naar Hengelo: ‘Starten over paar weken’

In de kou zitten of flink betalen: wie in Twente en de Achterhoek in een flat woont heeft maar twee opties

ENSCHEDE - Geen eigen energiecontract en daarmee ook geen invloed op tarieven. En geen aanspraak op het energieplafond. Het is de realiteit voor duizenden bewoners van flatgebouwen en wooncomplexen in Twente en de Achterhoek. „Je kunt kiezen tussen in de kou zitten of betalen en wachten tot het beter wordt.”

