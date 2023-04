Zo ingetogen mogelijk over zelfdoding

‘Graag op vrijdag schoonma­ken’ is er niet meer bij: Twentenaar moet eerst familie vragen om huishoude­lij­ke hulp

De wachtlijsten voor huishoudelijke hulp in Twente lopen op. Zozeer zelfs dat de gezamenlijke gemeenten familieleden van (nieuwe) cliënten vragen om meer bij te springen. En voor specifieke wensen is geen ruimte meer. „We vragen vooral: kijk of je de hulp echt nodig hebt?”