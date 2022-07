Zo trotseren Jo (85) en Gerard (79) uit Enschede de hitte: met lakens, een mobiele airco en een flinke ventilator

Bart (29) uit Enschede gaat vrijuit in grote hennepzaak na misser in tenlaste­leg­ging en ontbreken van sporen

HENGELO/ENSCHEDE - Een misser in de tenlastelegging en het ontbreken van sporen zorgen er voor dat de 29-jarige Bart K. uit Enschede vrijuit gaat in een grote hennepzaak. Volgens het OM huisde er een professionele hennepfabriek in zijn loods met 1200 plantjes. De officier van justitie wilde 500.000 van hem afpakken. Maar de rechtbank spreekt hem vrij.

