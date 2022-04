Zo vier je Pasen in Twente en de Achterhoek: naar kerk of kermis, naar party of paasvuur

Paasfeesten

Paasparty in Bentelo is één van de veteranen als het gaat om feesten tijdens Pasen. Het is een klassiek tentfeest waarbij je de keuze hebt uit de tenten, Dance Vibes, Boogie Base, Rock ’n old en Thematent 2022. Met vier muziekgenres en tenten hebben ze ruimte voor duizenden bezoekers. Het wordt alweer de 32ste editie van het feest en ook dit jaar is het uitverkocht.