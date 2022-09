Zomerfeest Pathmos, al 18 jaar beproefd recept: ‘Mooie wijk met echt noaberschap’

Meer kinderen verkeers­slacht­of­fer in eerste schoolweek, verkeers­psy­cho­loog Gerard Tertoolen houdt zijn hart vast

Maandag begint de gevaarlijkste periode van het jaar voor fietsende kinderen. Uit cijfers blijkt dat in de eerste schoolmaand meer kinderen betrokken zijn bij een verkeersongeval dan normaal. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen waarschuwt voor het jaarlijks terugkerende gevaar. „Kinderen wegwijs maken in het verkeer is bij ouders een ondergeschoven kindje.”

28 augustus