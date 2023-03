‘Zondagavond voetballen is leuk hoor, maar voor de bieromzet in De Grolsch Veste is het funest’

De Ballen VerstandHeracles Almelo won vrijdagavond na een sterke tweede helft met 1-5 van TOP Oss en FC Twente versloeg zondagavond AZ met 2-1. Een prima voetbalweekend voor Twente, dus. Genoeg om over na te praten in De Ballen Verstand. „We sloten de week van Caroline af met Sweet Caroline ", zegt voetbalverslaggever Leon ten Voorde.

FC Twente speelde pas op zondagavond. Een tijdstip waar niet iedereen blij mee is. „En dat snap ik aan de ene kant wel", vertelt Leon. Maar hij stipt ook de andere kant aan. „Er is ook een groep die normaal gesproken niet naar een zondagwedstrijd kan. Die konden nu eerst een biertje in de kantine drinken bij hun amateurclub en daarna alsnog naar de Grolsch Veste.” En hoe zit het eigenlijk met de bieromzet op zondagavond?

Over de wedstrijd zijn Leon, Ralph Blijlevens en Frank Bussink het wel eens: FC Twente speelde heel erg sterk. Vooral in de eerste helft was de thuisploeg de bovenliggende partij. „AZ heeft terecht heel veel lof gehad na de overwinningen op Lazio", vertelt Leon. „Die kwamen nog een beetje zwevend in Enschede. FC Twente heeft het heel goed aangepakt.”

Uitblinkers? Eigenlijk speelde iedereen bij FC Twente een goede pot. Frank genoot van Anass Salah-Eddine, terwijl Leon onder de indruk was van de prestatie van Vaclav Cerny en Joshua Brenet. Leon vreest dat de blessure van Manfred Ugalde de aanvaller wel eens langer aan de kant kan houden. „Scans moeten uitwijzen wat het precies is, maar ik vrees dat het een zware blessure is.”

Heracles vooral na rust goed

Op vrijdagavond speelde Heracles in Oss een prima wedstrijd tegen TOP, als je de uitslag ziet. Maar Ralph was niet echt onder de indruk. „Zeker niet van de eerste helft", zegt hij. „Er was geen druk op de bal, TOP kreeg veel ruimte. De tweede helft was een stuk beter. Je zag ook gewoon dat het geloof bij TOP Oss weg was nadat Heracles op voorsprong kwam.”

Maar hoe kan het verschil tussen twee helften zo groot zijn, vraagt Frank zich af. „Het waren de invallers die het verschil maakten", antwoordt Ralph. Hij stipt daarbij vooral de rol van Marko Vejinovic aan. „We zijn vaak kritisch op hem geweest, maar hij blijft wel een sierlijke voetballer met een fantastische trap. Hij kreeg de ruimte daar maakte hij goed gebruik van.”

FC Groningen en Van Seumeren

En dan gebeurde er ook nog genoeg buiten FC Twente en Heracles om. FC Groningen doet gekke dingen, Van Seumeren stormde de kleedkamer bij FC Utrecht binnen en Feyenoord deelde een harde tik uit aan Ajax. En omdat het afgelopen week vooral over de Provinciale Staten ging, stippen we dat onderwerp ook nog maar even aan.