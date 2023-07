Zorg in grensregio: ‘Systeem moet beter voor 3,4 miljoen Nederlanders en Duitsers’

MET VIDEO Auto en fiets komen na botsing pas tientallen meters verderop tot stilstand in Enschede, gewonde naar ziekenhuis

Een fietser is zaterdagochtend gewond geraakt na een op het oog zware aanrijding met een auto in Enschede. De fietser werd bij een oversteekplaats aan de Haaksbergerstraat geschept door een auto. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de weg is tijdelijk afgesloten.