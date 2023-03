Zou de Enschedese Marja Nijholt nog hebben geleefd als ze het nummer van Mind Korrelatie had gehad?

ONDERTUSSEN Hardlopen, fietsen én schaatsen in koud Enschede? ‘Je overleeft het wel als je een beetje getraind bent’

Een triatlon. Je gaat hardlopen, stapt vervolgens op de fiets en… je schaatst? Jazeker, dat is het geval bij de wintertriatlon in Enschede. Meer dan driehonderd deelnemers wagen zich in koude omstandigheden zaterdag aan het evenement. Arjan Kölling van de Wintertriatlon Twente is enthousiast: „5 kilometer hardlopen of fietsen overleef je wel.”