Zwaarbewapende militairen beveiligen Defensiecomplex in Enschede: ‘Een realistisch scenario’

Deze zaterdag is het Defensiecomplex aan het Forum omgetoverd tot rechtbank. Fictief uiteraard. „Met een samengesteld peloton van zo’n 35 reservisten ondersteunen we hier vandaag de politie”, legt sergeant en oefenleiding Rutger uit. Het scenario is wel realistisch. En dus is het goed om dit te oefenen. Voor het eerst wordt daarvoor deze locatie in Enschede gebruikt.