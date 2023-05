Zwemmen in het geld: zoveel miljonairs hebben we in Enschede

Behalve bij 'kraam' en verloskun­de, piept en kraakt het ook in Twentse ziekenhui­zen

De Twentse ziekenhuizen MST in Enschede en ZGT in Almelo sluiten om en om meerdere verloskamers. Oorzaak? Ziekteverzuim in combinatie met personeelstekort. Al eerder werd duidelijk dat kraamhulp niet of nauwelijks te krijgen is in deze regio. Ook het maken van echo's wordt beperkt.